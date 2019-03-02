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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57235

В Тростянце высадили 20 сакур

Сегодня, 3 апреля, в городском парке им. П. Чайковского коммунальщики высаживают сакуры.

До конца рабочего дня будет высажено 20 молодых декоративных деревьев (10 из них цветут белым цветом, 10 – ярко-розовым). Вскоре тростянчане и гости города смогут насладиться их волшебным весенним цветом, сообщили в Тростянецком горсовете.

Общество Сакуры Тростянец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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