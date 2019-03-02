В Тростянце высадили 20 сакур Сегодня, 3 апреля, в городском парке им. П. Чайковского коммунальщики высаживают сакуры.

До конца рабочего дня будет высажено 20 молодых декоративных деревьев (10 из них цветут белым цветом, 10 – ярко-розовым). Вскоре тростянчане и гости города смогут насладиться их волшебным весенним цветом, сообщили в Тростянецком горсовете.