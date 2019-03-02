В Тростянце высадили 20 сакур

До конца рабочего дня будет высажено 20 молодых декоративных деревьев (10 из них цветут белым цветом, 10 – ярко-розовым). Вскоре тростянчане и гости города смогут насладиться их волшебным весенним цветом, сообщили в Тростянецком горсовете.
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