В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке В воскресенье, 21 апреля, в городском парке им. Кожедуба пройдут велосипедные соревнования среди взрослых и детей.

Соревнования прекрасно подойдут для всех желающих: детей всех возрастов, категорий любителей и профессионалов велоспорта. Не упустите свой шанс стать свидетелем этого прекрасного весеннего события в городе Сумы, пишут организаторы. Начало в 11.00. Старт в районе парашютной вышки.