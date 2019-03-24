В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке

Соревнования прекрасно подойдут для всех желающих: детей всех возрастов, категорий любителей и профессионалов велоспорта. Не упустите свой шанс стать свидетелем этого прекрасного весеннего события в городе Сумы, пишут организаторы. Начало в 11.00. Старт в районе парашютной вышки.
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