В Сумах пройдет четвертьфинал лиги КВН «Сумка»

10 команд из г.Сумы и Сумской области будут бороться за места в полуфинале сезона.
1. «Гроздья рябины» (СумГУ)
2. «Очерет» (СумГПУ)
3. «Провинция «Тархун» (СНАУ)
4. «Женская сборная Бездрика» (СумГУ)
5. «ДэнсВойсБэнд» (СумГУ)
6. «Квас Тарас» (сборная школ)
7. «Френдзона» (школа # 9)
8. «Вата» (сборная школ Ахтырки)
9. «Чехословацкий»
10. «Тыщь»
Из десяти команд в полуфинал пройдет только шесть. Оценивать выступления и определять судьбу команд жюри из опытных юмористов города.
Вход свободный.
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