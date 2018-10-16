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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет четвертьфинал лиги КВН «Сумка»

19 апреля в 18:00 в актовом зале Сумского государственного университета состоится четвертьфинал лиги «Сумка».

10 команд из г.Сумы и Сумской области будут бороться за места в полуфинале сезона.

1. «Гроздья рябины» (СумГУ)

2. «Очерет» (СумГПУ)

3. «Провинция «Тархун» (СНАУ)

4. «Женская сборная Бездрика» (СумГУ)

5. «ДэнсВойсБэнд» (СумГУ)

6. «Квас Тарас» (сборная школ)

7. «Френдзона» (школа # 9)

8. «Вата» (сборная школ Ахтырки)

9. «Чехословацкий»

10. «Тыщь»

Из десяти команд в полуфинал пройдет только шесть. Оценивать выступления и определять судьбу команд жюри из опытных юмористов города.

Вход свободный.

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