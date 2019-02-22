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Набсовет уволил топ-менеджера Григоришина с должности главы "Сумского НПО"

Генеральный директор ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" Алексей Цымбал, руководивший предприятием с 2011 года, уволен с занимаемой должности с 22 апреля на основании его заявления по собственному желанию.

Согласно публикации Сумского НПО в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет ПАО 9 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До назначения гендиректора в установленном порядке с 23 апреля решением набсовета и.о. гендиректора назначен Владимир Лукьяненко, который с октября 2016 года по 9 апреля 2019 года был членом набсовета объединения, а с 10 апреля – первым заместителем гендиректора.

Владимир Лукьяненко, 1937 г. р., в 1973 году стал директором завода, затем – гендиректором НПО. С 1986 по 1989 годы занимал должность министра химического и нефтяного машиностроения СССР, затем вновь вернулся к руководству Сумским НПО. С 2007 по 2014 годы – президент объединения.

Как сообщил в эфире местного телеканала 11 апреля губернатор Сумской области Николай Клочко, Лукьяненко вернулся к руководству объединением в статусе и.о. гендиректора. Начато возобновление производственной деятельности НПО.

Летом 2018 года после ряда митингов работников предприятия в связи с невыплатой зарплаты руководство объединения ввело режим оплачиваемых простоев.

Как собщалось, в октябре 2018 году нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко более чем $300 млн по решению арбитража в Великобритании в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

Новый состав набсовета НПО был сформирован акционерами в октябре 2016 года после выигрыша в Лондоне арбитража в споре об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО" между компанией Лукьяненко и Новинского, с одной стороны, и Григоришиным - с другой.

В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.

Напомним, в конце 2012 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел у Владимира Лукьяненко 25% акций Great Station Properties, которая, в свою очередь, владеет 48,9% акций Stremvol Holdings Limited.

Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, группа уже стала владельцем 10,04% акций завода, в будущем могла получить контроль над 40,04% его акций.

В 2013 году Лукьяненко заявил о намерении вместе со "Смарт-холдингом" сменить руководство сумского предприятия, контролируемого "Энергетическим стандартом" Константина Григоришина.

Сумское НПО – один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

В 2017 году чистый доход НПО составил 905,32 млн грн (годом ранее – 1,1 млрд грн), чистый убыток превысил 1,12 млрд грн (1,14 млрд грн).

По состоянию на третий квартал 2018 года компания Stremvol Holdings (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

Экономика Алексей Цимбал СМНПО
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