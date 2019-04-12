Сумчан приглашают на чемпионат города по велоспорту

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2003-2004 г.р. и младшие юноши, девушки 2005-2006 г.р.
4 мая старт в 10-00 - групповая гонка 30, 40 км (м. Сумы, проспект Шевченко, кинотеатр «Дружба»).
5 мая старт в 10-00 - индивидуальная гонка 10 км (Роменская трасса от Рыбхоза).
Тел. для справок 0504070949.
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