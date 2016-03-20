Сумчанам покажуть «Історію пристрасті»

Квитки в касі ПК «Хімік» в день спектаклю – 6 травня. Початок о 18.00.
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...
В среду, 29 ноября, в помещении Конгресс-Центра СумДУ Театр Кукол Ирины Бойко White Puppet Theatre из Афин покажет кукольный моноспектакль...
Вчера, 7 июля, в Сумах, в детском саду №38 «Яблонька», состоялось необычное занятие. К его воспитанникам пришли спасатели вместе с...
В воскресенье, 27 марта, в актовом зале СумГУ покажут спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева»....