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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:302

Сумчанам покажуть «Історію пристрасті»

Актори театру «Місто-С» разом з автором творів Ігорем Касьяненком на сцені палацу культури «Хімік» зіграють виставу «Історія пристрасті».

Квитки в касі ПК «Хімік» в день спектаклю – 6 травня. Початок о 18.00.

Досуг Спектакль
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По тематике

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
22.03.2018 09:39

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
16.03.2018 10:10

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...

22.11.2017 08:10

В Сумах покажут благотворительный спектакль кукольного театра из Греции

В среду, 29 ноября, в помещении Конгресс-Центра СумДУ Театр Кукол Ирины Бойко White Puppet Theatre из Афин покажет кукольный моноспектакль...

В Сумах спасатели вместе с актерами устроили детям спектакль
08.07.2016 12:29

В Сумах спасатели вместе с актерами устроили детям спектакль

Вчера, 7 июля, в Сумах, в детском саду №38 «Яблонька», состоялось необычное занятие. К его воспитанникам пришли спасатели вместе с...

В Сумах покажут спектакль о королеве иллюзий
20.03.2016 08:12

В Сумах покажут спектакль о королеве иллюзий

В воскресенье, 27 марта, в актовом зале СумГУ покажут спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева»....

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18.00

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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