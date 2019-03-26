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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44778

У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка

6 мая работники государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» встретили из роддома заключенную, которая родила девочку.

В СИЗО женщину привезли уже на последних сроках беременности. Работниками изолятора был обеспечен вывоз женщины в областной перинатальный центр, где под присмотром врачей женщина и родила. Состояние здоровья младенца и мамы удовлетворительное, девочка родилась весом 2,4 кг и ростом 49 см.

«К заключенной маме все работники учреждения отнеслись с пониманием. Для нахождения младенца в камере были созданы все необходимые условия», - отметил начальник учреждения Игорь Яковлев.

Общество Новорожденные СИЗО
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