У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка

В СИЗО женщину привезли уже на последних сроках беременности. Работниками изолятора был обеспечен вывоз женщины в областной перинатальный центр, где под присмотром врачей женщина и родила. Состояние здоровья младенца и мамы удовлетворительное, девочка родилась весом 2,4 кг и ростом 49 см.
«К заключенной маме все работники учреждения отнеслись с пониманием. Для нахождения младенца в камере были созданы все необходимые условия», - отметил начальник учреждения Игорь Яковлев.
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