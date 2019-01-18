В селе на Конотопщине восстановили Мемориал Славы 9 мая в селе Сосновке на Конотопщине открыли восстановленный Мемориал Славы.

Работы были начаты еще в прошлом году усилиями и на средства АФ «Сосновская» по инициативе ее руководителя Владимира Галяна. Инициатива была поддержана руководством района и Сосновским сельским головой.

Церемонию открыла сельский голова Галина Оникиенко. С праздникомселян поздравил глава Конотопского райсовета Анатолий Боярчук. На правах хозяина Владимир Галян поздравил земляков, рассказал о своих намерениях и в дальнейшем способствовать общине в решении социально-экономических вопросов, развитии села.