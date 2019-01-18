Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59131

В селе на Конотопщине восстановили Мемориал Славы

9 мая в селе Сосновке на Конотопщине открыли восстановленный Мемориал Славы.

Работы были начаты еще в прошлом году усилиями и на средства АФ «Сосновская» по инициативе ее руководителя Владимира Галяна. Инициатива была поддержана руководством района и Сосновским сельским головой.

Церемонию открыла сельский голова Галина Оникиенко. С праздникомселян поздравил глава Конотопского райсовета Анатолий Боярчук. На правах хозяина Владимир Галян поздравил земляков, рассказал о своих намерениях и в дальнейшем способствовать общине в решении социально-экономических вопросов, развитии села.

Общество Конотопский район Мемориал Славы Сосновка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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