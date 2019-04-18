В Тростянце собираются построить современный молодежный хаб

Эскизный проект разработал ДПТП «Сумбудпроект».
Основной задачей центра является создание необходимых условий для культурно-просветительной работы, развития духовности, формирования здорового образа жизни, развития общественной активности.
24 мая в доме князя Голицына (архитектурной достопримечательности середины XVIII в.) начнется конкурс молодых талантов....
На Сумщине задержали государственного исполнителя, которая требовала от должника 5 тыс. грн взятки за ускорение снятия наложенных ограничений...
За чашкой кофе тростянчане пообщались с мэром Юрием Бовой....
Электронные информационные табло установили на остановках общественного транспорта в Тростянце....
99 тыс. гривен получит из бюджета Тростянецкой городского совета ОО «ЗооКонтроль Украина»....