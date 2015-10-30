На Сумщине журналистка огласила голодовку (видео)

Об этом он сообщила в Фейсбуке. Она заявила, что не может сотрудничать с таким самодуром, как городской голова.
По ее слова, мэр Лебедина Александр Баклыков отказывается финансирование радио, которое является горрайонным.
Жительница Конотопа Галина Лапутина не смогла отстоять справедливость на Сумщине, поэтому надеется на это в столице....
Сегодня, 25 мая, в Сумах на пл. Независимости стало плохо уволенной начальнице отдела договоров и контроля платежей Ирине Ковпаковой....
В Ромнах врачи линейной поликлиники местной станции УТОО «Южная железная дорога», которую планируют закрыть, 11 мая в знак протеста утром...
На главной площади Сум, под стенами облгосадминистрации, поляк Януш Пьянка устроил свой, уже четвертый, одиночный пикет....
30 октября в Украине «отмечают» День политзаключенного. С ними солидаризируются многие общественные активисты, среди них и сумчане....