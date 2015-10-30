На Сумщине журналистка огласила голодовку (видео) И.о. главного редактора местного радиовещания в Лебедине Наталья Петренко огласила голодовку.

Об этом он сообщила в Фейсбуке. Она заявила, что не может сотрудничать с таким самодуром, как городской голова.

По ее слова, мэр Лебедина Александр Баклыков отказывается финансирование радио, которое является горрайонным.