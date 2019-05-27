В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика Происшествие произошло в Конотопе, по улице Успенской-Троицкая, сегодня, 7 июня, около 18:30.

Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенок был немедленно доставлен в больницу, где ему сейчас оказывается помощь.

На место происшествия сразу выехали руководитель ГУНП в области, представители подразделения внутренней безопасности, кадрового аппарата, ведущие специалисты Следственного управления ГУНП в области, следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Работниками ГБР выясняют обстоятельства и причины аварии.

Начальник ГУНП области заявляет, что как руководитель он заинтересован в объективном и беспристрастном расследовании этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.