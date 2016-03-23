В сумском бюджете нет 20 тыс. грн на установку стенда с олимпийскими чемпионками Городская казна пуста настолько, что нет даже 20 тыс. грн на установку стенда с изображением олимпийских чемпионок 2014 года сестер Семеренко.

Такой ответ получил депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха на обращение к мэру Сум. Подписал его, правда заммэра Александр Журба, который сообщает, что свободных средств у департамента инфраструктуры (на его балансе находится Аллея Олимпийской славы возле манежа СумГУ) нет.

«От Лысенко и Ко пришел ответ на мое депутатское обращение относительно финансирования установки стенда сестрам Семеренко на Аллее олимпийской славы. Цена вопроса 20тис. грн. Средств нет. Что будем делать?» - пишет депутат на своей странице в Фейсбуке. Ему предложил собрать деньги, он согласился начать сбор со вторника.

Однако обратим внимание, что сестры стали чемпионками 5 (!) лет назад, то есть в течение 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов у города не нашлось свободных средств на установку стенда (а лучше двух), хотя, как минимум в 2015-2018 годах денег было полно, департамент не успевал их осваивать.