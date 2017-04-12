В Сумах начали сбор средств на стенд сестрам Семеренко на аллее Олимпийской славы Общественная организация «Добро объединяет» начала сбор средств на установку лайтбокса с изображением олимпийских чемпионок Виты и Валентины Семеренко на Аллее олимпийской славы.

Об этом сегодня, 18 июня, на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Друзья! Мы приняли решение собирать средства на установку стенда Олимпийским чемпионам сестрам Семеренко на Аллее Олимпийской Славы. Нужно собрать 20400грн. Первый скромный вклад 500грн от нашей компании ООО НПП "Экостандарт"

Реквизиты для взносов:

Громадська організація " Добро єднає"

р/р 26006055028451 КБ Приватбанк

МФО 337546, ЄДРПО 41977977

Призначення платежу: на встановлення стенду сестрам Семеренко

Глава Бенькалович Елена Николаевна моб. 0956104205

Глава Наблюдательного совета Наталуха Дмитрий Александрович моб.0502959068.

Напомним: городские власти за 5 лет не нашли ни желание, ни средств на установку заслуженного стенда (а лучше двух).