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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:231

По посту заммэра Сум о геях в концлагерях открыли уголовное дело

Об этом сегодня, 23 июня на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Фейсбуке выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 23 июня 2019 года по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ Нацполиции в Сумской области», - написала она.

Напомним: 22 июня заммэра Максим Галицкий выложил в Фесбуке пост с изображением узников нацистского концлагеря и подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды выглядеть именно так. Позже пост с его страницы исчез, но сам Максим Галицкий объяснил это тем, что Фейсбук удалил его сообщение из-за нарушения правил сообщества.

Право ЛГБТ Максим Галицкий
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