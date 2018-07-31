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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25200

На Сумщине повысили пенсии

Отдельным категориям граждан Сумщины получат повышенные пенсии.

Это касается ветеранов войны, ликвидаторов ЧАЭС, лиц с инвалидностью вследствие войны, в результате аварии на ЧАЭС.

По информации начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области Татьяна Зленко, лица с инвалидностью I группы вследствие войны, в результате аварии на ЧАЭС раньше получали пенсионные выплаты минимум в размере 4266 грн, с июля пенсия составит 10166 грн.

«Лица с инвалидностью вследствие войны и аварии на ЧАЭС II группы будут получать 8211 грн, III группы - 5635 грн. - говорила она. - Участники боевых действий Великой Отечественной войны и войны с Японией, достигшие 85 лет, будут получать не менее 10 166 грн».

Таких лиц в Сумской области 2200 человек. Средний рост составляет 4692 грн.

Также для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и были призваны на военные сборы и получили там инвалидность теперь есть возможность учитывать процент утраты трудоспособности. Если и группа инвалидности со 100% утратой трудоспособности (до перерасчета средний размер таких выплат в области составлял 5920 грн.), сейчас размер такой пенсии не может составлять меньше, чем 11 765 грн. Если при этой же группе потеря трудоспособности составляет 90% - 10 588 грн, соответственно 80% - 9412 грн.

Все перерасчеты уже направлены на предприятия почтовой связи и банковские учреждения. Финансирования и выплаты повышенных пенсий в Сумской области будет обеспечено по графику, без задержек и задолженности.

Справка. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» с 1 июля 2019 размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1497,00 грн. до 1564,00 грн. В связи с этим, органами Пенсионного фонда Украины проведен очередной перерасчет пенсий. Перерасчету подлежат, в частности:

- минимальные и максимальные размеры пенсий;

- доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренная статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (кроме работающих пенсионеров (осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование));

- надбавка к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

- повышение в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

- ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

- минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

- государственная социальная помощь на уход инвалидам войны.

Выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и их размеры с 01.07.2019 смотри по ссылке: https://www.pfu.gov.ua/ko/435683-pererahunok-pensij-z-1-lypnya-2019-roku.

Пересмотрена также надбавка к пенсии лицам, имеющим статус «Почетный донор Украины» и «Почетный донор СССР». Размер этой надбавки увеличится со 185,30 грн до 193,60 грн. Справедливо заметить, что указанная надбавка определена на уровне 10% от прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, который с 01.07.2017 г. составляет 1936,00 грн.

Перерасчет пенсий с 01.07.2019 г. органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматически.

Размер повышения пенсии каждому лицу будет определяться индивидуально.

Информацию о механизме проведения перерасчета пенсий лица смогут получить в органах Фонда по месту нахождения на учете.

Общество Пенсии
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