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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49118

На Сумщине будут судить бандитов, убивших 77-летнего роменского врача

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, совершивших ряд преступлений, в том числе совершили разбойное нападение на 77-летнего роменского врача.

Установлено, что в состав организованной группы входило три человека - 29-летний ранее не судимый организатор и двое участников, одному из которых 23 года, 3 из которых он провел за решеткой, а другому - 26 лет, который в поле зрения правоохранителей попадает впервые. Организатор из Роменского района, его сообщники из г. Ромны. Участники группы, не имея стабильного заработка, систематически обворовывали дома местных жителей. Преимущественно похищали бытовую технику, ювелирные украшения и наличные.

При этом старший участник организованной группы в октябре 2018 года вместе со своим товарищем, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, проникли в дом роменского врача и в отсутствие хозяина похитили из дома около 73 тыс. грн. А уже 21 декабря 2018 года он вернулся в дом вместе с участниками группы.

«В тот день врач был дома. Когда нападавшие с помощью металлической фомки открыли входную дверь, мужчина спал. Проснувшись, хозяин дома начал сопротивляться. Самый младший участник группы нанес врачу 6 ударов по голове металлической фомкой. От полученных травм мужчина скончался. Нападавшие забрали старенький мобильный телефон врача и банковскую карточку, с которой так и не смогли снять средства», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

Действия организатора группы квалифицированы по ч. 3, 5 ст. 185 (кража, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц и организованной группой, соединенная с проникновением в жилище), ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием, совершенное организованной группой, соединенный с проникновением в жилище и причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. Старший участник группы, кроме аналогичных статей, будет отвечать еще по ч. 1 ст. 357 (похищение официального документа) УК Украины. Младшему участнику группы инкриминируется ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, а также п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины. Четвертый молодой человек будет отвечать только за кражу по ч.3 ст.185 УК Украины.

Организатору группы и старшему участнику за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы, младшему - пожизненное лишение свободы, а четвертый обвиняемый может провести за решеткой 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража Разбой Ромны Убийство
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