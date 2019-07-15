Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43529

В Сумах цыгане обокрали магазин (видео)

В Сумах неизвестные обокрали магазин мобильных телефонов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Игорь Иваныш

«Ребята прошу всех помочь в поиске этих людей! Сегодня 25.07.19 этими людьми был сворован телефон из магазина в центре города Сумы! Прошу, у кого есть информация по поводу этих личностей, написать в л/с за вознаграждение. Давайте не будем безразличными, чтоб они ещё кому не сделали неприятностей. Анонимность информации гарантирую. Максимальный репост!!!!

Номер телефона : +380966254336», - написал сумчанин, добавив видео и фото.

В комментариях он указал, что это были цыгане.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 08:40

На Сумщине поймали трех воров

Полицейские разоблачили злоумышленников, которые совершали кражи в различных городах области....

Вчера 19:57

В Сумах поймали вора, разыскиваемого Интерполом (видео)

Патрульные и работники полиции охраны задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом и вероятно причастного к краже с проникновением в жилье....

24.07.2019 10:19

Ради спиртного шосткинец обворовывал соседей по общежитию

Пытаясь найти деньги на спиртное, неоднократно судимый мужчина обокрал своих соседей, похитив металлическую посуду и телевизор....

23.07.2019 10:14

В Сумах полиция задержала на месте совершения кражи двух воров (видео)

Строительный вагончик, на который позарились воры, оказался оборудован средствами охранной сигнализации....

Житель Сумщины попался на краже железной дороги
22.07.2019 14:55

Житель Сумщины попался на краже железной дороги

На Сумщине полиция разоблачила мужчину в разукомплектованию железнодорожного пути....

Новости

В сегодняшней аварии с маршруткой в Сумах 10 пострадавших (видео)
Вчера 15:37
В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду
23.07.2019 11:39
В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора
23.07.2019 11:27
В Сумах цыгане обокрали магазин (видео)
Сегодня 13:43
Экс-губернатор Сумщины купил у своего кума долю предприятия за 2,5 миллиона
Сегодня 13:21
В Сумах разыграют кубок города по стритболу
Сегодня 13:05
Подробности взрыва газа на Сумщине (видео)
Сегодня 12:56
На Сумщине перевернулся КАМАЗ с зерном
Сегодня 12:45
Первые результаты археологического исследования тысячелетнего захоронения возле Могрицы
Сегодня 12:17
В Украине посчитали все голоса на выборах в Верховную Раду
Сегодня 12:02
В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты
Сегодня 11:42
В Сумском облсовете прошли пертурбации
Сегодня 11:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.