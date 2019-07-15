В Сумах цыгане обокрали магазин (видео) В Сумах неизвестные обокрали магазин мобильных телефонов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Игорь Иваныш

«Ребята прошу всех помочь в поиске этих людей! Сегодня 25.07.19 этими людьми был сворован телефон из магазина в центре города Сумы! Прошу, у кого есть информация по поводу этих личностей, написать в л/с за вознаграждение. Давайте не будем безразличными, чтоб они ещё кому не сделали неприятностей. Анонимность информации гарантирую. Максимальный репост!!!!

Номер телефона : +380966254336», - написал сумчанин, добавив видео и фото.

В комментариях он указал, что это были цыгане.