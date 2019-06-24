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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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И так сойдет: мэр Сум даже не пожурил своего зама, который сравнил ЛГБТ-прайд с концлагерем

Ситуацию с мерами дисциплинарного взыскания в отношении своего заместителя Максима Галицкого Александр Лысенко прокомментировал UA:СУМИ.

«Мы его опросили, он дал объяснение, что он не имеет никаких призывов к насилию к людям. И это было главное для нас. Но то, что он себе позволил воспользоваться именно той картинкой, которая, по моему мнению, не должна быть не только у чиновника, просто у нормального простого человека, я думаю - это неправильно. Мною он не уволен. Это я могу четко сказать. Мер дисциплинарного взыскания - никаких», - прокомментировал мэр Сум.

Напомним: заместитель мэра Сум Максим Галицкий 22 июня обнародовал на своей странице в Фейсбуке черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так». После инцидента сумчане подали две петиции. Одну петицию подавала Ольга Панфилова, которая требовала немедленно уволить чиновника за его высказывания в Фейсбуке по поводу ЛГБТ-прайда в Киеве. Другую - Владислав Левченко, который защищал заместителя мэра и требовал не допустить его увольнения. Их еще предстоит рассмотреть исполкому.

Кроме этого, прокуратурой Сумской было начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Согласно Уголовному кодексу Украины такие преступления наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 8500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, пишет sumy.today.

«Сейчас по ходатайству прокуратуры назначена лингвистическая экспертиза. Соответственно мы хотим узнать от специалистов действительно ли в высказывании и в том фото, которое разместил заместитель городского головы, есть нарушение равноправия между гражданами. По заключению специалистов, когда они ответят, будет принято какое-то процессуальное решение», - прокомментировала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Право ЛГБТ Максим Галицкий
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