В Сумах застройщик установил в домах старые лифты

Они рассказали, что их дома были введены в эксплуатацию в 2003 году, однако в этом году их лифты остановили в связи с истечением 25-летнего срока эксплуатации. Как оказалось, лифты, которые поставил застройщик 1992 года выпуска. Жители попросили разобраться с этой ситуацией.
Как оказалось, строила эти дома фирма «Федорченко».
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