В Сумах застройщик установил в домах старые лифты Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета к мэру и депутатам обратились жители дома по ул. Интернационалистов, 59 а и 59б.

Они рассказали, что их дома были введены в эксплуатацию в 2003 году, однако в этом году их лифты остановили в связи с истечением 25-летнего срока эксплуатации. Как оказалось, лифты, которые поставил застройщик 1992 года выпуска. Жители попросили разобраться с этой ситуацией.

Как оказалось, строила эти дома фирма «Федорченко».