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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:551782

В Сумах застройщик установил в домах старые лифты

Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета к мэру и депутатам обратились жители дома по ул. Интернационалистов, 59 а и 59б.

Они рассказали, что их дома были введены в эксплуатацию в 2003 году, однако в этом году их лифты остановили в связи с истечением 25-летнего срока эксплуатации. Как оказалось, лифты, которые поставил застройщик 1992 года выпуска. Жители попросили разобраться с этой ситуацией.

Как оказалось, строила эти дома фирма «Федорченко».

Общество Ремонт лифтов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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