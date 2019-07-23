В Сумах ищут вора, укравшего телефон у девочки в магазине «Аврора» (фото)

Об этом сообщается на странице «Один дома Сумы» в Фейсбуке.
«ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА. РЕПОСТ ПОЖАЛУЙСТА.
Обратилась сумчанка. У ее дочери человек на фото украл телефон.
«Обращаюсь за помощью, так как верю в то, что есть небезразличные люди, да и Фейсбук не один раз уже помогал в таких случаях.
7 августа дочка была с подругой в магазине «Аврора» по адресу пр. М. Лушпы 29/1. Парень на фото, воспользовавшись невнимательностью ребенка, украл у нее телефон. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.
Заявление в полицию написали, очень надеемся, что найдут. Полиция внимательно отнеслась к нашему случаю, приняли заявление, списали imei телефона, взяли видео с камер наблюдения, а также у патрульных есть его фото для ориентировки.
Всё-таки город у нас небольшой. Может быть, кто-то узнает человека на фото и поможет нам найти его, чтобы вернуть телефон. Samsung Galaxy A50, новый, купили два месяца назад. Ребенок в шоке. Помогите, пожалуйста…».
Если вы знаете его, убедительная просьба сообщить на 102 или мне (Один дома Сумы) в ЛС. В идеале пусть просто вернет телефон. Анонимность гарантируется», - говорится в сообщении.
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