В Сумах ищут вора, укравшего телефон у девочки в магазине «Аврора» (фото) 7 августа неизвестный у девочки, которая зашла в магазин «Аврора» на пр. Лушпы, 29/1, украл телефон.

Об этом сообщается на странице «Один дома Сумы» в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА. РЕПОСТ ПОЖАЛУЙСТА.

Обратилась сумчанка. У ее дочери человек на фото украл телефон.

«Обращаюсь за помощью, так как верю в то, что есть небезразличные люди, да и Фейсбук не один раз уже помогал в таких случаях.

7 августа дочка была с подругой в магазине «Аврора» по адресу пр. М. Лушпы 29/1. Парень на фото, воспользовавшись невнимательностью ребенка, украл у нее телефон. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Заявление в полицию написали, очень надеемся, что найдут. Полиция внимательно отнеслась к нашему случаю, приняли заявление, списали imei телефона, взяли видео с камер наблюдения, а также у патрульных есть его фото для ориентировки.

Всё-таки город у нас небольшой. Может быть, кто-то узнает человека на фото и поможет нам найти его, чтобы вернуть телефон. Samsung Galaxy A50, новый, купили два месяца назад. Ребенок в шоке. Помогите, пожалуйста…».

Если вы знаете его, убедительная просьба сообщить на 102 или мне (Один дома Сумы) в ЛС. В идеале пусть просто вернет телефон. Анонимность гарантируется», - говорится в сообщении.