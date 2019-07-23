Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4084

В Сумах ищут вора, укравшего телефон у девочки в магазине «Аврора» (фото)

7 августа неизвестный у девочки, которая зашла в магазин «Аврора» на пр. Лушпы, 29/1, украл телефон.

Об этом сообщается на странице «Один дома Сумы» в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА. РЕПОСТ ПОЖАЛУЙСТА.

Обратилась сумчанка. У ее дочери человек на фото украл телефон.

«Обращаюсь за помощью, так как верю в то, что есть небезразличные люди, да и Фейсбук не один раз уже помогал в таких случаях.

7 августа дочка была с подругой в магазине «Аврора» по адресу пр. М. Лушпы 29/1. Парень на фото, воспользовавшись невнимательностью ребенка, украл у нее телефон. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Заявление в полицию написали, очень надеемся, что найдут. Полиция внимательно отнеслась к нашему случаю, приняли заявление, списали imei телефона, взяли видео с камер наблюдения, а также у патрульных есть его фото для ориентировки.

Всё-таки город у нас небольшой. Может быть, кто-то узнает человека на фото и поможет нам найти его, чтобы вернуть телефон. Samsung Galaxy A50, новый, купили два месяца назад. Ребенок в шоке. Помогите, пожалуйста…».

Если вы знаете его, убедительная просьба сообщить на 102 или мне (Один дома Сумы) в ЛС. В идеале пусть просто вернет телефон. Анонимность гарантируется», - говорится в сообщении.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 08:05

На Сумщине подростки промышляли кражами

Работники Ямпольского отделения полиции установили личности трех несовершеннолетних, подозреваемых в совершении краж электроинструментов, металлических изделий и других вещей из домов...

Вчера 17:14

У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен

В Сумах полицейские установили личность злоумышленника, который еще в конце июля на территории продовольственного рынка по улице Интернационалистов, умудрился совершить...

Вчера 09:49

В Тростянце полиции задержала вора, обокравшего пассажира на ж/д вокзале

Жертвой вора стал 45-летний житель соседнего района, который ждал поезд....

01.08.2019 16:45

В Ромнах рецидивист обокрал сожительницу

В Ромнах полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину, у которой временно проживал....

01.08.2019 09:59

На Сумщине полицейские задержали велосипедных воров

Работники Конотопского, Сумского отделов и Великописаривского отделения полиции разоблачили преступников, которые, воспользовавшись случаем, похищали двухколесные транспортные средства у местных жителей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч (Великобритания, США, 2019)
«Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
13:15—50 грн. 15:50—55 грн. 18:25—55 грн. 21:00—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
11:00—50 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.