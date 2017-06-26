В Сумах «Топазу» дадут еще 11,5 миллионов на ремонт «Романтики» 30 июля заключен договор между управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета и ООО «Топаз» на реконструкцию фасада МЦ «Романтика».

Стоимость реконструкции составит 11,537 млн грн. Что интересно, более дешевое предложение от ООО «Профт Буд Систем» (11,499 млн грн) было отклонено из-за «не соответствия тендерной документации».

Согласно заключенного договора, работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней, однако действует он до конца 2020 года. Кроме того, на 2019 года выделяется всего 124 тыс. грн.

Напомним: по предыдущему договору реконструкция МЦ «Романтика» оценивалась в 30,5 млн грн. ООО «Топаз» выиграло его с предложением 23,375 млн грн.

Напомним: в марте 2019 года обещали, что ремонт закончат к осени 2019 года. Тогда первый заммэра Сум Владимир Войтенко говорил, что фасадные работы начнутся в апреле. Тогда работы оценивались в 10 млн грн.