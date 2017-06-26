В Сумах «Топазу» дадут еще 11,5 миллионов на ремонт «Романтики»

Стоимость реконструкции составит 11,537 млн грн. Что интересно, более дешевое предложение от ООО «Профт Буд Систем» (11,499 млн грн) было отклонено из-за «не соответствия тендерной документации».
Согласно заключенного договора, работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней, однако действует он до конца 2020 года. Кроме того, на 2019 года выделяется всего 124 тыс. грн.
Напомним: по предыдущему договору реконструкция МЦ «Романтика» оценивалась в 30,5 млн грн. ООО «Топаз» выиграло его с предложением 23,375 млн грн.
Напомним: в марте 2019 года обещали, что ремонт закончат к осени 2019 года. Тогда первый заммэра Сум Владимир Войтенко говорил, что фасадные работы начнутся в апреле. Тогда работы оценивались в 10 млн грн.
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