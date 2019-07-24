В Шостке поймали веловора Злоумышленник воспользовался отсутствием части ограждения в чужом частном домохозяйстве и похитил оттуда велосипед.

О краже велосипеда в полицию сообщил 18-летний владелец. Парень рассказал, что оставил свой двухколесный во дворе частного домохозяйства без присмотра, и этим воспользовался неизвестный злоумышленник.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые офицеры полиции Шостки установили вора. Им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его разыскали, допросили, и он сознался в содеянном.

По словам подозреваемого, часть забора в чужом частном хозяйстве отсутствовала, и он беспрепятственно попал на частную территорию. Там увидел два велосипеда, один из них он и похитил. В дальнейшем транспорт продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас полицейские уже нашли похищенный велосипед, изъяли его и вернули владельцу. В отношении злоумышленника открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.