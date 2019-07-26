На Сумщине рецидивист обокрал друга, пока тот спал

Во время беседы с потерпевшим стражи порядка выяснили, что в тот день он вместе со своим 45-летним приятелем распивали спиртные напитки. Затем уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу телефона.
Полицейские решили проверить приятеля заявителя, который, к слову, уже имел судимости. И не ошиблись. Мужчина сознался. Рассказал, что похитил мобильный телефон и пошел домой с мыслью продать вещь.
Телефон полицейские вернули владельцу, а в отношении злоумышленника открыли очередное уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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