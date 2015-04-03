Завтра в Курском микрорайоне и на Тополе будут перебои с водой Сумское КП «Горводоканал» сообщает о работе Тополянской насосной станции с пониженным давлением.

Для проведения ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 500 мм по ул.Машиностроителей, завтра 12 сентября с 10:00 Тополянская насосная станция будет работать с пониженным давлением. В связи с этим возможны перебои с водоснабжением у жителей домов: р-на пр. Курский, Веретеновки, р-на Тополи, ул. Ю.Ветрова, ул. Скрябина и прилегающих к ним улиц.

После окончания ремонтных работ Тополянский водозабор будет работать в обычном технологическом режиме.