Завтра в Курском микрорайоне и на Тополе будут перебои с водой

Для проведения ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 500 мм по ул.Машиностроителей, завтра 12 сентября с 10:00 Тополянская насосная станция будет работать с пониженным давлением. В связи с этим возможны перебои с водоснабжением у жителей домов: р-на пр. Курский, Веретеновки, р-на Тополи, ул. Ю.Ветрова, ул. Скрябина и прилегающих к ним улиц.
После окончания ремонтных работ Тополянский водозабор будет работать в обычном технологическом режиме.
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