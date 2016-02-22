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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 7 пострадавшим воинам АТО дали 175 тыс. грн

Всего с начала года оказана помощь 10 семьям погибших и 101 пострадавших при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 2,5 млн гривен и 10 семьям погибших на улучшение жилищно-бытовых условий проживания в сумме 263,5 тыс. гривен.

В областном Департаменте социальной защиты населения состоялось очередное заседание комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебного долга во время АТО.

На этот раз рассмотрено 7 заявлений от пострадавших. По результатам работы комиссии решено предоставить единовременную материальную помощь всем заявителям на общую сумму 175 тыс. гривен.

Общество Помощь семьям АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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