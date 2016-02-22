В областном Департаменте социальной защиты населения состоялось очередное заседание комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебного долга во время АТО.
На этот раз рассмотрено 7 заявлений от пострадавших. По результатам работы комиссии решено предоставить единовременную материальную помощь всем заявителям на общую сумму 175 тыс. гривен.
На Сумщине с начала года уже оказана помощь 4 семьям погибших и 18 пострадавшим при исполнении служебного долга во время...
При этом чиновники радостно рапортуют о 80-процентной обеспеченности семей участников АТО твердом топливом....
По информации областного Департамента соцзащиты населения, менее трети или 2300 семей участников АТО обеспечиваются твердым топливом....
Соответствующая программа будет действовать и в текущем году....
С целью согласования и координации на территории Сумской области действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций...