В Сумах прошел чемпионат города по велоспорту на шоссе Полсотни спортсменов разного возраста приняли участие в открытом чемпионате города по велосипедному спорту на шоссе.

В первый день соревнований участники из Сум, Днепра, Житомира, Белгорода и Харькова боролись места в индивидуальной групповой гонке. Победителями и призерами соревнований в категориях стали: - младшие юноши на дистанции 10 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы); - юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы); - мужчины на дистанции 50 км - Алексей ПЯТАКОВ (Белгород), Дмитрий Науменко (Сумы), Сергей Синюков (Харьков); - ветераны на дистанции 50 км - Станислав Титаренко (Харьков), Евгений Торяник (Житомир), Геннадий Боговесов ( Харьков). Во второй день соревнований состоялась гонка критериум. Победителями и призерами соревнований в категориях стали: - младшие юноши на дистанции 9 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы); - юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы); - мужчины на дистанции 30 км - Вячеслав Заболотный, Александр Заяц и Денис Литвин; - ветераны на дистанции 30 км - Сергей Теслер (Сумы), Евгений Торяник (Житомир), Владимир Захарко (Сумы).