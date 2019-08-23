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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39173

В Сумах прошел чемпионат города по велоспорту на шоссе

Полсотни спортсменов разного возраста приняли участие в открытом чемпионате города по велосипедному спорту на шоссе.

В первый день соревнований участники из Сум, Днепра, Житомира, Белгорода и Харькова боролись места в индивидуальной групповой гонке.

Победителями и призерами соревнований в категориях стали:

- младшие юноши на дистанции 10 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы);

- юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы);

- мужчины на дистанции 50 км - Алексей ПЯТАКОВ (Белгород), Дмитрий Науменко (Сумы), Сергей Синюков (Харьков);

- ветераны на дистанции 50 км - Станислав Титаренко (Харьков), Евгений Торяник (Житомир), Геннадий Боговесов ( Харьков).

Во второй день соревнований состоялась гонка критериум.

Победителями и призерами соревнований в категориях стали:

- младшие юноши на дистанции 9 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы);

- юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы);

- мужчины на дистанции 30 км - Вячеслав Заболотный, Александр Заяц и Денис Литвин;

- ветераны на дистанции 30 км - Сергей Теслер (Сумы), Евгений Торяник (Житомир), Владимир Захарко (Сумы).

Спорт Велоспорт

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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