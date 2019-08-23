В Сумах прошел чемпионат города по велоспорту на шоссе

В первый день соревнований участники из Сум, Днепра, Житомира, Белгорода и Харькова боролись места в индивидуальной групповой гонке.
Победителями и призерами соревнований в категориях стали:
- младшие юноши на дистанции 10 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы);
- юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы);
- мужчины на дистанции 50 км - Алексей ПЯТАКОВ (Белгород), Дмитрий Науменко (Сумы), Сергей Синюков (Харьков);
- ветераны на дистанции 50 км - Станислав Титаренко (Харьков), Евгений Торяник (Житомир), Геннадий Боговесов ( Харьков).
Во второй день соревнований состоялась гонка критериум.
Победителями и призерами соревнований в категориях стали:
- младшие юноши на дистанции 9 км - Артем Антонов, Даниил Витер и Иван Кулик (Сумы);
- юноши на дистанции 15 км - Илья Михайлов, Александр Иваниченко, Даниил Гарифулин (Сумы);
- мужчины на дистанции 30 км - Вячеслав Заболотный, Александр Заяц и Денис Литвин;
- ветераны на дистанции 30 км - Сергей Теслер (Сумы), Евгений Торяник (Житомир), Владимир Захарко (Сумы).
13-15 сентября в Кропивницком проходил чемпионат Украины по велоспорту по неолимпийским видам программы....
Шоссейный велосипедный сезон близиться к своему завершению, и одной из заключительных гонок для наших спортсменов стал командный чемпионат Украины в...
Александр Головаш - победитель командного чемпионата Украины в индивидуальной гонке....
18-22 августа во Франции проходил знаменитый бревет «Париж – Брест – Париж»....
В Николаеве проходит чемпионат Украины по велоспорту....