В Шостке подросток обокрал соседку

О краже мобильного телефона в полицию сообщила 66-летняя жительница Шостки. По ее словам, гаджет она оставила на ночь на подоконнике своей квартиры, а наутро обнаружила его исчезновение.
Правоохранители выяснили, что пенсионерка живет на первом этаже многоквартирного дома, и в тот вечер оставила на ночь открытым окно, чем, собственно, и воспользовался злоумышленник.
Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже 17-летнего жителя этого же дома. Парня опросили, и он признался в содеянном.
По словам подозреваемого, в ту ночь он провожал товарища. Увидел на подоконнике соседской квартиры мобильный телефон, у которого в темноте светился экран, и решил его украсть. Снял осторожно москитную сетку и забрал понравившуюся вещь. В дальнейшем похищенное отдал в пользование своему приятелю, который в то время был без телефона.
Сейчас мобильный правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении несовершеннолетнего открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, однако окончательное наказание юноше определят в суде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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