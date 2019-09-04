В Шостке подросток обокрал соседку Несовершеннолетний юноша воспользовался открытым окном в квартире на первом этаже, и похитил с подоконника мобильный телефон соседки-пенсионерки.

О краже мобильного телефона в полицию сообщила 66-летняя жительница Шостки. По ее словам, гаджет она оставила на ночь на подоконнике своей квартиры, а наутро обнаружила его исчезновение.

Правоохранители выяснили, что пенсионерка живет на первом этаже многоквартирного дома, и в тот вечер оставила на ночь открытым окно, чем, собственно, и воспользовался злоумышленник.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже 17-летнего жителя этого же дома. Парня опросили, и он признался в содеянном.

По словам подозреваемого, в ту ночь он провожал товарища. Увидел на подоконнике соседской квартиры мобильный телефон, у которого в темноте светился экран, и решил его украсть. Снял осторожно москитную сетку и забрал понравившуюся вещь. В дальнейшем похищенное отдал в пользование своему приятелю, который в то время был без телефона.

Сейчас мобильный правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении несовершеннолетнего открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, однако окончательное наказание юноше определят в суде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.