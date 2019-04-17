В Сумах определились финалисты «Школьной лиги смеха»

Шесть школьных команд вместе со своими тренерами из числа телевизионных лигосмешников боролись за путевку в финал. Это были:
1. «Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов «Вот эти парни»;
2. «Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;
3. «Мишка и пончики» (г. Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;
4. «60-й калибр» (г. Харьков) + Абрам Оганесян, «Николь Кидман»;
5. «Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога «Гостиница 72»;
6. «Котлетки младшие» (Сумы) + тренер-джокер Андрей Гребенюк «Гостиница 72».
Команды на этой стадии соревнований играли два обязательных конкурса - «полотно» на тему «Кино», а также батл «обратная разминка».
По сумме баллов определились три финалиста: «60-й калибр», «Сегодня можно все» и «Бешеные тапки».
Победителем полуфинала стала команда «60-й калибр» и их тренер Абрам Оганесян.
Финал состоится 1 декабря в актовом зале СумГУ.
14 апреля в СумГУ состоялся четвертьфинал «Школьной лиги смеха»....