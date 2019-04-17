В Сумах определились финалисты «Школьной лиги смеха» 13 октября в СумГУ прошел второй полуфинал «Школьной лиги смеха».

Шесть школьных команд вместе со своими тренерами из числа телевизионных лигосмешников боролись за путевку в финал. Это были:

1. «Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов «Вот эти парни»;

2. «Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;

3. «Мишка и пончики» (г. Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;

4. «60-й калибр» (г. Харьков) + Абрам Оганесян, «Николь Кидман»;

5. «Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога «Гостиница 72»;

6. «Котлетки младшие» (Сумы) + тренер-джокер Андрей Гребенюк «Гостиница 72».

Команды на этой стадии соревнований играли два обязательных конкурса - «полотно» на тему «Кино», а также батл «обратная разминка».

По сумме баллов определились три финалиста: «60-й калибр», «Сегодня можно все» и «Бешеные тапки».

Победителем полуфинала стала команда «60-й калибр» и их тренер Абрам Оганесян.

Финал состоится 1 декабря в актовом зале СумГУ.