Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32218

В Сумах определились финалисты «Школьной лиги смеха»

13 октября в СумГУ прошел второй полуфинал «Школьной лиги смеха».

Шесть школьных команд вместе со своими тренерами из числа телевизионных лигосмешников боролись за путевку в финал. Это были:

1. «Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов «Вот эти парни»;

2. «Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;

3. «Мишка и пончики» (г. Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;

4. «60-й калибр» (г. Харьков) + Абрам Оганесян, «Николь Кидман»;

5. «Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога «Гостиница 72»;

6. «Котлетки младшие» (Сумы) + тренер-джокер Андрей Гребенюк «Гостиница 72».

Команды на этой стадии соревнований играли два обязательных конкурса - «полотно» на тему «Кино», а также батл «обратная разминка».

По сумме баллов определились три финалиста: «60-й калибр», «Сегодня можно все» и «Бешеные тапки».

Победителем полуфинала стала команда «60-й калибр» и их тренер Абрам Оганесян.

Финал состоится 1 декабря в актовом зале СумГУ.

Досуг Школьная лига смеха

По тематике

В Сумах определили полуфиналистов «Школьной лиги смеха»
17.04.2019 15:40

В Сумах определили полуфиналистов «Школьной лиги смеха»

14 апреля в СумГУ состоялся четвертьфинал «Школьной лиги смеха»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.