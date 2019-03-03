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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20150

В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах

В субботу, 2 ноября, в Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах IRON KIDS и этап кубка Украины.

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (который теперь называется Дворец студенческого спорта). В них примут участие спортсмены со всей Украины.

Вы сможете увидеть всю красоту новых программ и болеть за наших спортсменов.

В 10:30 - торжественное открытие и парад участников.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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