В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах В субботу, 2 ноября, в Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах IRON KIDS и этап кубка Украины.

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (который теперь называется Дворец студенческого спорта). В них примут участие спортсмены со всей Украины.

Вы сможете увидеть всю красоту новых программ и болеть за наших спортсменов.

В 10:30 - торжественное открытие и парад участников.