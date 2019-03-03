В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (который теперь называется Дворец студенческого спорта). В них примут участие спортсмены со всей Украины.
Вы сможете увидеть всю красоту новых программ и болеть за наших спортсменов.
В 10:30 - торжественное открытие и парад участников.
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