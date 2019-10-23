На Сумщине полицейские задержали конокрадов В поисках заработка два молодых человека похитили из усадьбы пенсионеров кобылу, доставили ее в соседний райцентр и начали поиск покупателей.

О краже домашнего скота из сарая в хуторе Мысики Шосткинского района в полицию сообщил 63-летний владелец. Мужчина рассказал, что утром вышел возделывать хозяйство и обнаружил пропажу кобылы. По его словам, они с женой все время были дома, но ничего подозрительного не слышали.

«Принятыми оперативными мерами наши сотрудники установили местонахождение похищенного животного, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Воры привязали ее на пастбище, подальше от людских глаз, в овраге неподалеку Глухова. А когда ночью пришли за ней, то были задержаны сотрудниками криминальной полиции».

Подозреваемыми оказались двое приятелей: 20-летний житель поселка Воронеж Шосткинского района и 26-летний житель Глухова. Последний уже имеет судимость за совершение подобного преступления. Обоих доставили в Шосткинский отдел полиции. В содеянном они сознались, при этом рассказали, что договорились о краже во время совместного употребления алкоголя. Пешком дошли из Воронежа до хутора, и там потихоньку вывели кобылу из сарая. Верхом на ней добрались окрестностей Глухова, привязали пастись в овраге, а сами начали поиски покупателей.

Сейчас полицейские уже вернули животное обрадованным владельцам. Относительно воров следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает полиция Сумщины.