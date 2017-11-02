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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07228

В Сумах почтили Сергея Табалу

Сегодня, 6 ноября, в Сумах почтили память Героя Украины Сергея Табалы по случаю пятой годовщины со дня его гибели.

Помянуть героя к его могиле пришли десятки людей: родные Сергея Табалы, его друзья и побратимы, представители городской власти, духовенство.

Сегодня же возложили цветы и к могиле Александра Ткаченко, которому сегодня исполнилось бы 49 лет.

Напомним: сумчанин Сергей Табала погиб 5 лет назад во время обороны Донецкого аэропорта. Ему было 18 лет. Посмертно «Севера» (его позывной) наградили званием Герой Украины и Почетный гражданин города Сумы. Его именем назвали бывшую улицу Парижской Коммуны в Сумах.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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