В Сумах почтили Сергея Табалу

Помянуть героя к его могиле пришли десятки людей: родные Сергея Табалы, его друзья и побратимы, представители городской власти, духовенство.
Сегодня же возложили цветы и к могиле Александра Ткаченко, которому сегодня исполнилось бы 49 лет.
Напомним: сумчанин Сергей Табала погиб 5 лет назад во время обороны Донецкого аэропорта. Ему было 18 лет. Посмертно «Севера» (его позывной) наградили званием Герой Украины и Почетный гражданин города Сумы. Его именем назвали бывшую улицу Парижской Коммуны в Сумах.
Сумчане собрались утром на Аллее Славы на Центральном кладбище, чтобы почтить память молодого киборга Сергея Табалу (Севера)....
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