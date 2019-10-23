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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17206

На Сумщине рецидивист обокрал постояльцев

Ранее неоднократно судимый мужчина обокрал своих знакомых, которые в силу сложных жизненных обстоятельств попросились временно пожить в его доме.

Когда к участковому офицера Сумского районного отдела полиции обратилась с сообщением о краже вещей местная 38-летняя женщина, он сразу отправился на место происшествия.

Узнав об обстоятельствах совершения преступления, правоохранитель заподозрил 36-летнего знакомого заявительницы, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции и имеет несколько судимостей за имущественные преступления.

Выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем, имея проблему с жильем, попросились временно к этому человеку «на квартиру». Тот не отказал, поскольку знал, что супруги хоть и не имеют постоянной работы, перебиваясь в селе мелкими сезонными заработками, однако являются людьми порядочными, и неприятностей ждать от них не приходится. Однако уже через четыре дня мнение гражданина резко изменилась: пока «квартиранты» отдыхали, он обшарил их и без того небольшое имущество, а потом и вообще выгнал прочь. На следующий день утром понес по селу менять на бутылку водки украденные накануне вещи: старенькие блендер и кофеварку, слесарные инструменты и т.п.

Сейчас полицейские вернули заявительнице похищенные у нее вещи, а относительно вора открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража). Мужчине грозят исправительные работы до 2 лет, или до 3-х лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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