У нардепа от Сум родилась еще одна дочь Жена Игоря Васильева родила 6 ноября дочь.

Об этом нардеп от Сум сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Вчера мы стали родителями еще одной принцессы.

Любим очень.

Жена моя, спасибо тебе, ты молодец! Мужества и силы в тебе очень много. Люблю!», - написал он.

Напомним: полтавчанин Игорь Васильев был выбран в июле 2019 года народным депутатом по округу № 158 (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) от партии «Слуга народа».