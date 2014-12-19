У нардепа от Сум родилась еще одна дочь

Об этом нардеп от Сум сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Вчера мы стали родителями еще одной принцессы.
Любим очень.
Жена моя, спасибо тебе, ты молодец! Мужества и силы в тебе очень много. Люблю!», - написал он.
Напомним: полтавчанин Игорь Васильев был выбран в июле 2019 года народным депутатом по округу № 158 (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) от партии «Слуга народа».
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