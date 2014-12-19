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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05134

У нардепа от Сум родилась еще одна дочь

Жена Игоря Васильева родила 6 ноября дочь.

Об этом нардеп от Сум сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Вчера мы стали родителями еще одной принцессы.

Любим очень.

Жена моя, спасибо тебе, ты молодец! Мужества и силы в тебе очень много. Люблю!», - написал он.

Напомним: полтавчанин Игорь Васильев был выбран в июле 2019 года народным депутатом по округу № 158 (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) от партии «Слуга народа».

Общество Игорь Васильев Рождение ребенка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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