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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00315

Як у Сумах відзначать День Гідності і Свободи

Заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи оприлюднили на сайті мерії.

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Назва заходу

Дата та час проведення

Місце проведення

1

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

10:30

Сквер Героїв Небесної Сотні

2

Поминальна молитва та покладання квітів до могили Олексія Братушки та могил загиблих у зоні АТО

10:45

Центральне кладовище

по вул. 20 років Перемоги

3

Урочисті до Дня Гідності та Свободи

       12:00      

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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