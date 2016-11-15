Як у Сумах відзначать День Гідності і Свободи

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№
з /п
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Назва заходу
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Дата та час проведення
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Місце проведення
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1
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Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
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10:30
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Сквер Героїв Небесної Сотні
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2
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Поминальна молитва та покладання квітів до могили Олексія Братушки та могил загиблих у зоні АТО
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10:45
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Центральне кладовище
по вул. 20 років Перемоги
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3
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Урочисті до Дня Гідності та Свободи
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12:00
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Обласна філармонія
21 листопада відбудуться заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи....
Сегодня, 21 ноября, ко Дню Достоинства и Свободы в Сумах проведут факельное шествие....
На информационном портале Сумского горсовета опубликовали мероприятия, посвященные Дню Достоинства и Свободы....