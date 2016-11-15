Як у Сумах відзначать День Гідності і Свободи Заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи оприлюднили на сайті мерії.

№ з /п Назва заходу Дата та час проведення Місце проведення 1 Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 10:30 Сквер Героїв Небесної Сотні 2 Поминальна молитва та покладання квітів до могили Олексія Братушки та могил загиблих у зоні АТО 10:45 Центральне кладовище по вул. 20 років Перемоги 3 Урочисті до Дня Гідності та Свободи 12:00 Обласна філармонія