У сумского суда оборудовали велопарковку Теперь к Заречному районному суду можно приехать на велосипеде и не волноваться о том, где его оставить на время пребывания в суде.

С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, посещающих суд, у входа в помещение оборудованы парко-места, рассчитанные на 10 велосипедов. Припарковать и зафиксировать свой велосипед могут все желающие велограждане, сообщает сайт суда.