У сумского суда оборудовали велопарковку

С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, посещающих суд, у входа в помещение оборудованы парко-места, рассчитанные на 10 велосипедов. Припарковать и зафиксировать свой велосипед могут все желающие велограждане, сообщает сайт суда.
Сегодня, 22 ноября, в Заречном районном суде Сум на 13.00 назначено подготовительное судебное заседание по судье Хозяйственного суда Сумской области...
После непризнания сумскими судьями ДНР и ЛНР террористическими организациями, общественные активисты города объявили судьям общественный арест....
30 января Руслану Белоконю в качестве меры пресечения Заречный райсуд назначил личные обязательства....
Сегодня, 28 апреля, глава Заречного райсуда Анна Шелехова ответила на вопросы активистов по поводу отказа правоохранителям в допуске к записям... 4
Заречный районный суд г. Сумы призывает сумчан с целью экономии своего времени и времени работников суда активно пользоваться официальным сайтом...