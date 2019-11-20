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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
20.11.2019 15:57525

У сумского суда оборудовали велопарковку

Теперь к Заречному районному суду можно приехать на велосипеде и не волноваться о том, где его оставить на время пребывания в суде.

С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, посещающих суд, у входа в помещение оборудованы парко-места, рассчитанные на 10 велосипедов. Припарковать и зафиксировать свой велосипед могут все желающие велограждане, сообщает сайт суда.

Общество Велопарковка Заречный райсуд

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