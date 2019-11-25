Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:471550

На «Сумском НПО» новый директор

Вместо Владимира Лукьяненко предприятием теперь управляет Забицкий Владимир Викторович.

Об этом стало известно из реестра юридических лиц. Смена руководителя произошла 5 февраля.

Известно, что Владимиру Забицкому 57 лет, он выпускник СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Напомним: Владимир Лукьяненко вернулся на Сумское НПО весной прошлого года, пишет Sumy.Today.

Экономика Владимир Забицкий СМНПО

По тематике

31.01.2020 13:24

«Сумское НПО» - крупнейший должник по зарплате в Украине

Об этом в Фейсбуке сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов....

Суд уменьшил размер неустойки для «Сумского НПО»
29.01.2020 15:25

Суд уменьшил размер неустойки для «Сумского НПО»

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в лице обособленного подразделения «Атомкомплект» Госпредприятия...

«Проминвестбанк» требует от «Сумского НПО» 2,7 млрд грн
13.12.2019 09:34

«Проминвестбанк» требует от «Сумского НПО» 2,7 млрд грн

Хозяйственный суд Сумской области рассматривает несколько исков «Проминвестбанка» к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» о взыскании....

Сумское НПО проиграло суд за миллионные долги
05.12.2019 14:11

Сумское НПО проиграло суд за миллионные долги

27 ноября Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и решил взыскать с сумского завода 4,49...

Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
25.11.2019 16:26

Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»

Группа «Энергетический стандарт», которая принадлежит бизнесмену Константину Григоришину, потеряла контроль над «Сумским НПО» и долю в «Харьковоблэнерго»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.