На «Сумском НПО» новый директор Вместо Владимира Лукьяненко предприятием теперь управляет Забицкий Владимир Викторович.

Об этом стало известно из реестра юридических лиц. Смена руководителя произошла 5 февраля.

Известно, что Владимиру Забицкому 57 лет, он выпускник СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Напомним: Владимир Лукьяненко вернулся на Сумское НПО весной прошлого года, пишет Sumy.Today.