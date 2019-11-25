На «Сумском НПО» новый директор

Об этом стало известно из реестра юридических лиц. Смена руководителя произошла 5 февраля.
Известно, что Владимиру Забицкому 57 лет, он выпускник СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Напомним: Владимир Лукьяненко вернулся на Сумское НПО весной прошлого года, пишет Sumy.Today.
Об этом в Фейсбуке сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов....
В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в лице обособленного подразделения «Атомкомплект» Госпредприятия...
Хозяйственный суд Сумской области рассматривает несколько исков «Проминвестбанка» к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» о взыскании....
27 ноября Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и решил взыскать с сумского завода 4,49...
Группа «Энергетический стандарт», которая принадлежит бизнесмену Константину Григоришину, потеряла контроль над «Сумским НПО» и долю в «Харьковоблэнерго»....