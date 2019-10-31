Сумчанина, которого подозревают в заказе двойного убийства в центре Сум, оставили под стражей Коллегия судей Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого на решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым лицу была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Кроме того, во время досудебного расследования установлено наличие рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, а именно подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования, суда, уничтожить, спрятать, исказить вещи или документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного преступления незаконно влиять на потерпевших, свидетелей, совершить другие уголовные преступления. Другие более мягкие меры не смогут обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого.

Напомним: речь идет о событиях, которые произошли в июле прошлого года. В одном из торговых центров было осуществлено законченное покушение на убийство сумского бизнесмена и его дочери. По версии правоохранительных органов, в связи с неприязненными отношениями и для улучшения финансового состояния сын сумского предпринимателя решил убить родных и нанял для этого знакомую девушку. В качестве вознаграждения за совершение тяжкого преступления обещал 50000 грн и передал оружие и патроны. Однако последняя не довела свои действия до конца по причинам, не зависящим от его воли. Пострадавшие своевременно среагировали на выстрелы и покрылись от них, тем самым спасая свою жизнь, сообщает Сумской апелляционный суд.