Ахтырская ЦРБ получила новое современное оборудование для отделения гемодиализа

Отделение оснащено удобными и комфортными кроватями, соответствующие требованиям ГСН для отделения гемодиализа и имеет новые аппараты для диализа.
Оборудован современный операционный блок на три операционные и отделение анестезиологии и реанимации с койками для интенсивной терапии на 6 мест. У каждой кровати есть оборудование для проведения реанимационных действий, интенсивной терапии. Кроме того, в каждой палате есть кнопка вызова персонала.
Операционные оборудовании в соответствии с табелем оснащения операционного блока, имеют централизованную подачу лечебных газов из медицинских консолей, современную наркозно-дыхательную аппаратуру плюс мониторы жизненно важных функций, бестеневые лампы, отсосы, аппарат искусственной вентиляции легких, негатоскоп, лапарорскопичну стойку, аппарат С-дуга.
Сейчас на Сумщине существует сеть из 7 отделений гемодиализа: в Глухове, Ахтырке, Ромнах, Конотопе, Шостке и два в Сумах.
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