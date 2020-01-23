Ахтырская ЦРБ получила новое современное оборудование для отделения гемодиализа Новое отделение гемодиализа на 25 мест обеспечит высокоспециализированным лечением пациентов, которым необходима процедура очистки крови с помощью аппарата «искусственная почка».

Отделение оснащено удобными и комфортными кроватями, соответствующие требованиям ГСН для отделения гемодиализа и имеет новые аппараты для диализа.

Оборудован современный операционный блок на три операционные и отделение анестезиологии и реанимации с койками для интенсивной терапии на 6 мест. У каждой кровати есть оборудование для проведения реанимационных действий, интенсивной терапии. Кроме того, в каждой палате есть кнопка вызова персонала.

Операционные оборудовании в соответствии с табелем оснащения операционного блока, имеют централизованную подачу лечебных газов из медицинских консолей, современную наркозно-дыхательную аппаратуру плюс мониторы жизненно важных функций, бестеневые лампы, отсосы, аппарат искусственной вентиляции легких, негатоскоп, лапарорскопичну стойку, аппарат С-дуга.

Справка

Сейчас на Сумщине существует сеть из 7 отделений гемодиализа: в Глухове, Ахтырке, Ромнах, Конотопе, Шостке и два в Сумах.