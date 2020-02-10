В центре Сум без разрешения устанавливают рекламное табло Сегодня, 22 февраля, в центре Сум рядом с перекрестком ул. Набережная р. Стрелка и пер. 9 Мая начался монтаж информационного табло.

Напомним: 21 января на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали вопрос о разрешении рекламы на улицах города.

Среди прочих вывесок, бигбордов и штендеров было светодиодное табло на перекрестке Покровской площади и ул. Кузнечной. Его активно лоббировал первый заммэра Сум Владимир Войтенко, утверждая, что мэр Сум Александр Лысенко, который отсутствовал во время обсуждения вопроса, не против размещения такой рекламы в центре города. Однако другие члены исполкома решили отложить принятие решения по этой конструкции, захотев посмотреть, как будет выглядеть табло.

Напомним: осенью прошлого года как раз на перекрестке ул. Кузнечная и Покровской площади, то есть в сквере «Счастья» пытались установить незаконную рекламную конструкцию (кстати, действиетльно очень похожую на корпус от табло), которую быстро приехавший мэр Сум лично помогал срезать болгаркой, пообещав, что не допустит незаконной рекламы в городе.

На следующее заседание исполкома был повторно вынесен этот вопрос с предложением без подписи разместить уже не одно, а несколько таких табло в центре города. Однако члены исполкома не решились голосовать за этот проект неизвестно чьего авторства, тем более, что по существующей схеме размещения рекламы в городе, такие табло запрещены в центре. А новую никак не вынесут на рассмотрение того же исполкома.

Похоже, кому-то уж очень невтерпеж…