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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20506

Отменят ли в Сумах весенние каникулы?

Такой вопрос задал сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко замначальника управления образования Татьяне Дрыге.

- Родители интересуются, не отменят ли в этом году каникулы из-за трехнедельного карантина? – спросил он. – Или, может, сократят?

- Нет, сокращать ничего не будем, - ответила та. – Может быть только скорректированы сроки.

Общество Каникулы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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