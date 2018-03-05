Отменят ли в Сумах весенние каникулы? Такой вопрос задал сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко замначальника управления образования Татьяне Дрыге.

- Родители интересуются, не отменят ли в этом году каникулы из-за трехнедельного карантина? – спросил он. – Или, может, сократят?

- Нет, сокращать ничего не будем, - ответила та. – Может быть только скорректированы сроки.