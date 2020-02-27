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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07256

Украинки не добежали 1,5 с до «бронзы»

Сегодня, 7 марта, в чешском Нове Место проходят эстафетные гонки в рамках 7-го этапа кубка мира по биатлону.

Сильный дождь, аккомпанировавший спортсменкам во время женкой эстафеты в   Нове-Место, стал свидетелем потрясающей гонки, в которой главные роли играли украинские девушки, пишет biathlon.com.ua.

На первом этапе в составе сборной Украины грандиозную работу провела уроженка Сум Анастасия Меркушина! Учитывая сложные ветровые условия на стрельбище, выцеливание мишеней не имело смысла – то, что всем девушкам придется поработать с запасными патронами, было очевидно. И Настя использовала свой главный козырь – скорострельность!

После лежки с одним запасным, она уже через пару сотен метров дистанции вышла в лидеры, и стала отрываться от соперниц! Самых добрых слов сегодня заслуживает работа наших сервисменов – лыжи были просто отличными! Поддержать темп украинки смогла только Лиза Виттоцци, с которой Меркушина и пришла на второй рубеж.

Там украинка использовала ту же тактику – попытаться стрелять быстрее. В этот раз запасными патронами пришлось закрывать две мишени, но сделала это Меркушина почти в то же время, что итальянка отработала с одним! На последнем круге Виттоцци была чуть быстрее – но попробуйте найти в этом сезоне ту, кто сможет соперничать с итальянкой на первом этапе эстафеты! Но и Настя недалеко отпустила лидера – сработавшись с опытнейшей Екатериной Юрловой-Перхт, наша биатлонистка на передаче эстафеты была третье, всего через 11 секунд после Виттоцци.

Под стать нашему стартеру, великолепный этап провела и выпускница СумГУ Юлия Джима! Первый круг украинка отработала за спиной Федерики Санфилиппо. Но итальянка уже по традиции завалила свой эстафетный этап – теперь уже в лежке, и после рубежа Юля вышла вперед!

Лидерство Украина не потеряла вплоть до финиша этапа, даже несмотря на два запасных патрона в стойке. Соперницы, с которыми Джима пришла на стрельбу, были еще менее точны – россиянка Ирина Старых и француженка Жюстин Бреза и вовсе отправились на круг штрафа. В итоге на экватор гонки наша команда пришла первой, опережая ближайших соперниц уже на 11 секунд! Прекрасная работа!

Следом за Юлей эстафету передали команды Польши и Швеции. Но у наших западных соседей нет ровной четверки, а шведки сегодня вышли на старт без своего лидера – Ханны Эберг. И потому главными соперницами виделись представительницы Германии, которые усилиями Каролин Хорхлер и Ванессы Хинц шли четвертыми с отставанием в 20 секунд, а также Норвегии – шедшие в полуминуте за украинками. Среди наиболее ярких провалов первой половины эстафеты – разве что Швейцария, которая на первом этапе после двух кругов штрафа откатилась в самый подвал гонки, а после второго этапа сумела подняться лишь на 13-е место.

Сумчанка Валя Семеренко, неожиданно взвалившая на себя бремя лидерства, с нервами на первом рубеже справилась здорово! Всего один запасной патрон – и сохраненное лидерство после стрельбы! Окрыленная успехом, Валя включилась на втором круге и начала увеличивать отрыв!

Возможно, высокий темп немного помешал отработать чисто – все мишени Валя закрыла при помощи всех допустимых запасных патронов. Но как раз этот запас позволил даже без идеальной точности остаться в борьбе. Семеренко ушла на дистанцию всего через четыре секунды после норвежки Ингрид Тандреволд и француженки Хлое Шевалье. Но на последнем круге Валя вновь была быстрейшей среди всех соперниц! Отыграв до финиша отставание, наша спортсменка передала эстафету второй – всего в двух десятых секунды за Норвегией! А сразу следом – Франция!

Елене Пидгрушной, как обычно, достался в соперницы весь цвет мирового биатлона. Тирил Экхофф и Анаис Бескон – прямые конкурентки, да еще и реактивная Дениз Херрманн в полуминуте позади. Первый рубеж если и изменил соотношение сил, то в нашу пользу: Пидгрушная отработала чисто, француженка с норвежкой использовали по одному запасному патрону, немка – два!

Но Лена не стала форсировать темп, позволив Экхофф и Бескон догнать себя к середине круга, и на стойку девушки пришли синхронно. Пидгрушная даже вышла на первую установку, которая… оказалась для нас несчастливой.

Лучше всех из трио лидеров со стойкой справилась… Экхофф! Пять точных выстрелов – и норвежка умчалась за очередной эстафетной победой для своей команды. В свою очередь, Бескон замешкалась и двумя промахами дала украинке шанс. Но воспользоваться этой возможностью у Лены не получилось. Пидгрушная не сумела закрыть мишень из восьми выстрелов и отправилась на круг штрафа, после чего пределом возможностей нашей команды в этой гонке стала тяжелая борьба за бронзу.

Ближайшей соперницей для украинки в борьбе за третье место стала россиянка Кристина Резцова, которую Пидгрушная уверенно обошла на середине круга. Но… позади стремительно набирала обороты Херрманн, заставившая сегодня пережить ощущение дежа-вю с эстафетой Антхольца. Но если тогда немка обошла нашего финишера задолго до финиша, то на этот раз Пидгрушная держалась до последней прямой, зубами цепляясь за этот шанс в надежде, что у немки силы закончатся чуть раньше.

Не закончились. На последних метрах Херрманн не оставила шансов, привезя команду на подиум в неудачно складывавшейся эстафете. Украина же, напротив, подарив массу положительных эмоций по ходу гонки, увы, осталась за чертой призеров…

Но именно за эти эмоции мы и любим биатлон. Именно благодаря таким эмоциям болельщики готовы ездить за своими любимцами по всей Европе, что еще раз доказали в Нове-Место, где Украина получила самую преданную армию фанатов и самую громкую поддержку, несмотря на запрет доступа болельщиков на трибуны и на трассу. И именно за такой адреналин хочется поблагодарить сегодня всех девушек!

Малый хрустальный глобус в эстафетах прогнозируемо забирают норвежки, выигравшие все шесть (!!!) женских эстафет этого сезона! Они же продолжают уверенно лидировать в Кубке наций. Украина в командном зачете сохраняет шестую позицию и отставание от идущими пятыми россиянок в 104 балла.

Эстафета. Женщины
1.   Норвегия (0+8)  1:09:14,8
2.   Франция (1+10)  +28,7
3.   Германия (1+14)  +57,0
4.   Украина (1+12)  +58,5
5.   Россия (1+12)  +1:11,7
6.   Италия (0+11)  +2:01,3

Сильный дождь, аккомпанировавший спортсменкам во время женкой эстафеты в   Нове-Место, стал свидетелем потрясающей гонки, в которой главные роли играли украинские девушки!

На первом этапе в составе сборной Украины грандиозную работу провела уроженка Сум Анастасия Меркушина! Учитывая сложные ветровые условия на стрельбище, выцеливание мишеней не имело смысла – то, что всем девушкам придется поработать с запасными патронами, было очевидно. И Настя использовала свой главный козырь – скорострельность!

После лежки с одним запасным, она уже через пару сотен метров дистанции вышла в лидеры, и стала отрываться от соперниц! Самых добрых слов сегодня заслуживает работа наших сервисменов – лыжи были просто отличными! Поддержать темп украинки смогла только Лиза Виттоцци, с которой Меркушина и пришла на второй рубеж.

Там украинка использовала ту же тактику – попытаться стрелять быстрее. В этот раз запасными патронами пришлось закрывать две мишени, но сделала это Меркушина почти в то же время, что итальянка отработала с одним! На последнем круге Виттоцци была чуть быстрее – но попробуйте найти в этом сезоне ту, кто сможет соперничать с итальянкой на первом этапе эстафеты! Но и Настя недалеко отпустила лидера – сработавшись с опытнейшей Екатериной Юрловой-Перхт, наша биатлонистка на передаче эстафеты была третье, всего через 11 секунд после Виттоцци.

Под стать нашему стартеру, великолепный этап провела и выпускница СумГУ Юлия Джима! Первый круг украинка отработала за спиной Федерики Санфилиппо. Но итальянка уже по традиции завалила свой эстафетный этап – теперь уже в лежке, и после рубежа Юля вышла вперед!

Лидерство Украина не потеряла вплоть до финиша этапа, даже несмотря на два запасных патрона в стойке. Соперницы, с которыми Джима пришла на стрельбу, были еще менее точны – россиянка Ирина Старых и француженка Жюстин Бреза и вовсе отправились на круг штрафа. В итоге на экватор гонки наша команда пришла первой, опережая ближайших соперниц уже на 11 секунд! Прекрасная работа!

Следом за Юлей эстафету передали команды Польши и Швеции. Но у наших западных соседей нет ровной четверки, а шведки сегодня вышли на старт без своего лидера – Ханны Эберг. И потому главными соперницами виделись представительницы Германии, которые усилиями Каролин Хорхлер и Ванессы Хинц шли четвертыми с отставанием в 20 секунд, а также Норвегии – шедшие в полуминуте за украинками. Среди наиболее ярких провалов первой половины эстафеты – разве что Швейцария, которая на первом этапе после двух кругов штрафа откатилась в самый подвал гонки, а после второго этапа сумела подняться лишь на 13-е место.

Сумчанка Валя Семеренко, неожиданно взвалившая на себя бремя лидерства, с нервами на первом рубеже справилась здорово! Всего один запасной патрон – и сохраненное лидерство после стрельбы! Окрыленная успехом, Валя включилась на втором круге и начала увеличивать отрыв!

Возможно, высокий темп немного помешал отработать чисто – все мишени Валя закрыла при помощи всех допустимых запасных патронов. Но как раз этот запас позволил даже без идеальной точности остаться в борьбе. Семеренко ушла на дистанцию всего через четыре секунды после норвежки Ингрид Тандреволд и француженки Хлое Шевалье. Но на последнем круге Валя вновь была быстрейшей среди всех соперниц! Отыграв до финиша отставание, наша спортсменка передала эстафету второй – всего в двух десятых секунды за Норвегией! А сразу следом – Франция!

Елене Пидгрушной, как обычно, достался в соперницы весь цвет мирового биатлона. Тирил Экхофф и Анаис Бескон – прямые конкурентки, да еще и реактивная Дениз Херрманн в полуминуте позади. Первый рубеж если и изменил соотношение сил, то в нашу пользу: Пидгрушная отработала чисто, француженка с норвежкой использовали по одному запасному патрону, немка – два!

Но Лена не стала форсировать темп, позволив Экхофф и Бескон догнать себя к середине круга, и на стойку девушки пришли синхронно. Пидгрушная даже вышла на первую установку, которая… оказалась для нас несчастливой.

Лучше всех из трио лидеров со стойкой справилась… Экхофф! Пять точных выстрелов – и норвежка умчалась за очередной эстафетной победой для своей команды. В свою очередь, Бескон замешкалась и двумя промахами дала украинке шанс. Но воспользоваться этой возможностью у Лены не получилось. Пидгрушная не сумела закрыть мишень из восьми выстрелов и отправилась на круг штрафа, после чего пределом возможностей нашей команды в этой гонке стала тяжелая борьба за бронзу.

Ближайшей соперницей для украинки в борьбе за третье место стала россиянка Кристина Резцова, которую Пидгрушная уверенно обошла на середине круга. Но… позади стремительно набирала обороты Херрманн, заставившая сегодня пережить ощущение дежа-вю с эстафетой Антхольца. Но если тогда немка обошла нашего финишера задолго до финиша, то на этот раз Пидгрушная держалась до последней прямой, зубами цепляясь за этот шанс в надежде, что у немки силы закончатся чуть раньше.

Не закончились. На последних метрах Херрманн не оставила шансов, привезя команду на подиум в неудачно складывавшейся эстафете. Украина же, напротив, подарив массу положительных эмоций по ходу гонки, увы, осталась за чертой призеров…

Но именно за эти эмоции мы и любим биатлон. Именно благодаря таким эмоциям болельщики готовы ездить за своими любимцами по всей Европе, что еще раз доказали в Нове-Место, где Украина получила самую преданную армию фанатов и самую громкую поддержку, несмотря на запрет доступа болельщиков на трибуны и на трассу. И именно за такой адреналин хочется поблагодарить сегодня всех девушек!

Малый хрустальный глобус в эстафетах прогнозируемо забирают норвежки, выигравшие все шесть (!!!) женских эстафет этого сезона! Они же продолжают уверенно лидировать в Кубке наций. Украина в командном зачете сохраняет шестую позицию и отставание от идущими пятыми россиянок в 104 балла.

Эстафета. Женщины
1.   Норвегия (0+8)  1:09:14,8
2.   Франция (1+10)  +28,7
3.   Германия (1+14)  +57,0
4.   Украина (1+12)  +58,5
5.   Россия (1+12)  +1:11,7
6.   Италия (0+11)  +2:01,3

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