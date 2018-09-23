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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20175

На Сумщине поймали педофила

За совершение развратных действий в отношении малолетней взят под стражу 54-летнийо мужчина.

По ходатайству Роменской местной прокуратуры решением Роменского горрайонного суда 54-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что 19 февраля 2020 года указанный житель Роменского района, находясь в г. Ромны, подошел к двум малолетним девочкам и пытался с ними установить психологический контакт. После непродолжительного разговора 9-летняя девочка согласилась пойти с ним за гаражи, где он сначала обнажил свой половой орган, а затем начал уговаривать девушку раздеться. При этом мужчина сделал несколько фото девочки. Напуганному ребенку удалось убежать.

Во время обыска в доме мужчины работниками полиции и прокуратуры изъято большое количество видео с изображениями обнаженных детей. Действия мужчины предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко.

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