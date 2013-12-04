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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38391

На Сумщине застрелился ветеран АТО

8 марта покончил с собой 27-летний житель Белополья.

Как рассказал следователь Белопольского отделения полиции Виталий Чухлиб, погибший парень был участником АТО, года два назад уволился со службы. Проживал в одной из многоэтажек Белополья вместе со своей сожительницей, ребенком и своей матерью, которая переехала к ним несколько месяцев назад.

Мужчина был охотником и имел зарегистрированное оружие, с помощью которого и покончил с собой.

О том, что произошло, полицию сообщила мать погибшего. Как выяснили правоохранители, накануне его сожительница вместе с ребенком осталась у своей матери. Он вернулся домой и лег спать. Утром, когда его мать проснулась, обнаружила своего сына на балконе мертвым. Она даже не слышала звука выстрела, потому что он заранее закрыл за собой балконную дверь.

Что стало причиной такого поступка неизвестно, пишет Білопіля.сіті.

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