В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа

Об этом сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замначальника инспекции Николай Яковенко.
- Впервые составлен административный протокол на руководителя ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов, - доложил он. – Я обращаю внимание всех управителей на необходимость установки урн, их отсутствие – это нарушение правил благоустройства. К тому же замусоренность придомовых территорий будет значительно меньше. Выполнить это необходимо.
По этому поводу городской голова инициирует служебное расследование по сотрудникам инспекции по благоустройству....
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