В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов.

Об этом сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замначальника инспекции Николай Яковенко.

- Впервые составлен административный протокол на руководителя ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов, - доложил он. – Я обращаю внимание всех управителей на необходимость установки урн, их отсутствие – это нарушение правил благоустройства. К тому же замусоренность придомовых территорий будет значительно меньше. Выполнить это необходимо.