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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54790

В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа

Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов.

Об этом сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замначальника инспекции Николай Яковенко.

- Впервые составлен административный протокол на руководителя ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов, - доложил он. – Я обращаю внимание всех управителей на необходимость установки урн, их отсутствие – это нарушение правил благоустройства. К тому же замусоренность придомовых территорий будет значительно меньше. Выполнить это необходимо.

Общество Инспекция по благоустройству Урны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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