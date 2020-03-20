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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51880

Мэр Шостки сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

Сумским областным лабораторным центром подтвержден диагноз «коронавирус» у 9 летней жительницы Шостки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Шостки Николай Нога.

«Девочка проживает в семье, в которой данное заболевание было диагностировано ранее у одного из взрослых. Подтвержден также аналогичный диагноз у 35 летнего мужчины, проживающего в Шостке. Обращаю внимание всех, кто находится на самоизоляции, необходимость строгого соблюдения требований карантина. С 6.04.2020 года постановлением Кабинета Министров Украины усиленные карантинные мероприятия на территории всей страны. Неуклонное их выполнения - наш долг и залог здоровья шосткинцев», - написал мэр Шостки.

Напомним: Минздрав Украины сообщил сегодня, что за сутки на Сумщине не увеличилось количество заболевших. Сумской областной лабораторный центр пока информации сегодня не предоставлял.

Общество Коронавирус Шостка

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