Мэр Шостки сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Шостки Николай Нога.
«Девочка проживает в семье, в которой данное заболевание было диагностировано ранее у одного из взрослых. Подтвержден также аналогичный диагноз у 35 летнего мужчины, проживающего в Шостке. Обращаю внимание всех, кто находится на самоизоляции, необходимость строгого соблюдения требований карантина. С 6.04.2020 года постановлением Кабинета Министров Украины усиленные карантинные мероприятия на территории всей страны. Неуклонное их выполнения - наш долг и залог здоровья шосткинцев», - написал мэр Шостки.
Напомним: Минздрав Украины сообщил сегодня, что за сутки на Сумщине не увеличилось количество заболевших. Сумской областной лабораторный центр пока информации сегодня не предоставлял.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19....
С 6 апреля Сумской областной лабораторный центр будет использовать корейские тесты на коронавирус....
Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, за сутки прибавилось два случая инфицирования коронавирусом COVID-19....
По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19....
Такое задание дал мэр Сум Александр Лысенко....