В Ромнах ввели комендантский час

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10.04.2020 запрещено пребывание граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 00 ч. 01 мин. до 06 час. 00 мин. Первого рабочего дня после выходных), говорится в сообщении Роменского горсовета в Фейсбуке.
Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны....
На сайте Роменского горсовета сообщается, что во исполнение распоряжения главы Сумской облгосадминистрации от 25.02.2020 № 74-ОД «Об утверждении регионального плана...
Фото туалета в Ромнах, у которого останавливаются маршурткы "Киев - Сумы" выложил в фейсбуке сумчанин Андрей Мараховский....
25 февраля в 00:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме на...
Сегодня, 14 февраля, в 13:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Ромны на р. Сула...