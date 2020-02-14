В Ромнах ввели комендантский час Такое решение приняла городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10.04.2020 запрещено пребывание граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 00 ч. 01 мин. до 06 час. 00 мин. Первого рабочего дня после выходных), говорится в сообщении Роменского горсовета в Фейсбуке.