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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:231200

Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе

Об этом Александр Бобровицкий сообщил во время видеообращения к горожанам в Фейсбуке.

По его словам, кроме жителя с. Морозовка, в Кролевце еще есть один летальный случай – 86-летняя жительница Кролевца.

То есть всего на Сумщине теперь 4 летальных случая: два в Конотопском и два в Кролевецком районе. При этом двое жителей Сум уже выздоровели.

Общество Коронавирус Кролевец Смерть от коронавируса

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