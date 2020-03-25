Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе

По его словам, кроме жителя с. Морозовка, в Кролевце еще есть один летальный случай – 86-летняя жительница Кролевца.
То есть всего на Сумщине теперь 4 летальных случая: два в Конотопском и два в Кролевецком районе. При этом двое жителей Сум уже выздоровели.
Ирина Троцкая написала в Фейсбуке о втором случае выздоровления в Сумах....
Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, на Кролеветчине уже подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции COVID-19....
За прошлые сутки на Сумщине подтверждены 4 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19....
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине уже выздоровели 89 человек, у которых был подтвержден COVID-19....
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено уже 2777 случаев COVID-19....