Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе Об этом Александр Бобровицкий сообщил во время видеообращения к горожанам в Фейсбуке.

По его словам, кроме жителя с. Морозовка, в Кролевце еще есть один летальный случай – 86-летняя жительница Кролевца.

То есть всего на Сумщине теперь 4 летальных случая: два в Конотопском и два в Кролевецком районе. При этом двое жителей Сум уже выздоровели.