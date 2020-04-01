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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22149

Жителям Сумщины запрещено осуществлять торговлю на рынке

Как сообщил во время брифинга в облгосадминистрации заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Постановлением №9 главного государственного санитарного врача от 13 апреля 2020 отменено Постановление №5 от 30 марта, которая позволяла торговлю на рынках в условиях карантина, но с соблюдением определенных условий.

«Я понимаю, что это чей-то заработок, но мы должны быть ответственны, как в отношении себя, так и в отношении других людей, - отметил Михаил Мацюк. - Также я прошу органы местного самоуправления и управления Госпродпотребслужбы проверять места стихийной торговли. Это их компетенция. Ведь каждый сегодня должен понимать, что здоровье - это главное».

Напомним: в Тростянце не запретили работу продуктового рынка.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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