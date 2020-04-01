Жителям Сумщины запрещено осуществлять торговлю на рынке

«Я понимаю, что это чей-то заработок, но мы должны быть ответственны, как в отношении себя, так и в отношении других людей, - отметил Михаил Мацюк. - Также я прошу органы местного самоуправления и управления Госпродпотребслужбы проверять места стихийной торговли. Это их компетенция. Ведь каждый сегодня должен понимать, что здоровье - это главное».
Напомним: в Тростянце не запретили работу продуктового рынка.
В Тростянце прошло заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС....
Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего...
Кролевецкий горсовет в Фейсбуке проводит опрос по поводу карантина на 18-20 апреля....
В Сумах и области полиция проводит превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции....
По телефону или через интернет - так сейчас консультируют своих пациентов семейные врачи и педиатры....