Жителям Сумщины запрещено осуществлять торговлю на рынке Как сообщил во время брифинга в облгосадминистрации заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Постановлением №9 главного государственного санитарного врача от 13 апреля 2020 отменено Постановление №5 от 30 марта, которая позволяла торговлю на рынках в условиях карантина, но с соблюдением определенных условий.

«Я понимаю, что это чей-то заработок, но мы должны быть ответственны, как в отношении себя, так и в отношении других людей, - отметил Михаил Мацюк. - Также я прошу органы местного самоуправления и управления Госпродпотребслужбы проверять места стихийной торговли. Это их компетенция. Ведь каждый сегодня должен понимать, что здоровье - это главное». Напомним: в Тростянце не запретили работу продуктового рынка.