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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане все еще готовы голосовать за «Слугу народа»

На местных выборах 23% сумчан готовы проголосовать за партию «Слуга народа».

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

На вопрос «Если бы местные выборы проводились в ближайшее воскресенье, а избирательный список выглядел так, за какую политическую партию Вы бы проголосовали?» 23% сумчан ответили «Слуга народа». Дальше: 8% - «Батькивщина», по 6% - «Оппозиционная платформа «За жизнь» и «Европейская солидарность», 4% - «Сила и честь», по 2% - «Партия Шария», «Радикальная партия» и Аграрная партия, по 1% - «Голос», «Гражданская позиция», «Оппозиционный блок» и «Партия зеленых», 7% - другая партия, 11% - не будут голосовать.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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