Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59293

Вебінар у Сумах: Чи варто боротися із прокрастинацією?

Сьогодні, 17 квітня, відбудеться лекція з Ганною Швіндіною, на якій розглянуть таке поняття, як «прокрастинація».

Разом відкриємо для себе секрети тайм-менеджменту та управлінням емоціями задля отримання максимальної продуктивності.

Пізнавальний вебінар відбудеться 17 квітня о 18:30

Онлайн-місце зустрічі: https://meet.google.com/bjf-nvco-cay

Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/BpgBRgqqFAWE4FTx7

Участь безкоштовна.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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