Вебінар у Сумах: Чи варто боротися із прокрастинацією?

Разом відкриємо для себе секрети тайм-менеджменту та управлінням емоціями задля отримання максимальної продуктивності.
Пізнавальний вебінар відбудеться 17 квітня о 18:30
Онлайн-місце зустрічі: https://meet.google.com/bjf-nvco-cay
Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/BpgBRgqqFAWE4FTx7
Участь безкоштовна.
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